2023/09/09 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

هاجم محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم السبت، احد النواب الذي يهاجم المحافظة، لافتا ان مشروع النائب الوحيد هو تسقيط الآخرين سياسياً. وقال جودة في بيان تلقته ايرث نيوز: “يحاول البعض منذ فترة جرنا إلى حرب إعلامية القصد منها تشويه سمعتنا، وتعطيل عملنا في المحافظة والذي عملنا ومنذ استلامنا للمنصب منذ بداية عام ٢٠١٩ والتي […]

ظهرت المقالة محافظ المثنى يهاجم: نتعرض لحملة تسقيط شعواء من أحد النواب تخص مشاريع المحافظة أولاً على ايرث نيوز.