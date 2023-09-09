نقابة الصيادلة تكشف اسباب شح الأدوية: ستكون متوفرة ومسعرة

2023/09/09 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم نقابة الصيادلة صفاء حسين الجنابي، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، عن أسباب شح بعض الأدوية، مؤكداً أن جميع أنواع الأدوية ستكون متوفرة ومسعرة.

وقال الجنابي في تصريح صحفي للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعد الإجراءات الحكومية المشددة على دخول الأدوية المهربة والمقلدة عبر المنافذ الحدودية، وكذلك التشديدات الصارمة من قبل الجهات التفتيشية والرقابية في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وبالجهد المشترك مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، أصبح من الصعب جداً التعامل مع هكذا أنواع من الأدوية وتداولها في السوق الدوائية سواء من خلال الصيدليات أو المذاخر أو المكاتب، مما تسبب بشح بعض أنواع الأدوية ونحن ندعم هذا الإجراء".

وأضاف:"لتفادي شح الأدوية في السوق الدوائية، ستشهد المرحلة المقبلة تعاوناً ما بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والمكاتب الموردة للأدوية".

وأوضح الجنابي أن "فحص وتسجيل الأدوية يكون بالمراحل الأولية قبل وضع اللاصق السعري الذي استحدث مؤخراً في دوائر العيادات الشعبية، حيث يثبت اسم المادة والشركة الموردة ورقم الوجبة والسعر، وأيضاً يوجد (كيو آر كود) ومن خلاله يستطيع المواطن التأكد من أن الدواء آمن وفعال".

وأكد، أن" الشح الدوائي مؤقت، وسيتم تجاوزه في القريب العاجل جداً، من خلال الإجراءات الإدارية والفنية لوزارة الصحة ونقابة صيادلة العراق".

وطمأن الجنابي بالقول: إن "جميع الأدوية ستكون مسجلة و مسعرة أيضاً، ومفحوصة في مختبر البحوث والرقابة الدوائية، كما ستتوفر جميع أنواع الأدوية في الأشهر القريبة المقبلة".



