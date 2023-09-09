إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام أوكرانيا

2023/09/09 | 23:50 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط المنتخب الإنجليزي في فخ التعادل مع مضيفه الأوكراني 1-1 مساء السبت في بولندا، ضمن المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أوروبا 2024.وتقدمت أوكرانيا أولا عبر أولكسندر زينتشينكو (26)، قبل أن يعادل كايل ووكر الكفة لإنجلترا في الدقيقة 41.واحتفظت إنجلترا بالصدارة برصيد 13 نقطة، فيما بقيت أوكرانيا ثانية عند 7 نقاط، وتلعب إيطاليا لاحقا ضمن المجموعة ذاتها أمام مقدونيا الشمالية.