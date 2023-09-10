ائتلاف الدولة يؤكد على اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد

2023/09/10 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

استضاف السوداني في القصر الحكومي و بحضور فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اجتماعا هاماً لمناقشة ما حدث في كركوك اليوم السبت ٩-٩-٢٠٢٣

تميز اجتماع ائتلاف ادارة الدولة بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن والدم العراقي المقدس.

اعتبر الائتلاف ان ما حدث في كركوك عمل مدان تحت اي ذريعة ومن اي جهة كانت.

دعا الائتلاف الى الالتزام بخطاب وطني يساعد على التهدئة و اشاعة الامن والاستقرار في محافظة لها خصوصية معقدة.

اكد الائتلاف على اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد وخصوصا في كركوك .

دعم الائتلاف قرار مجلس النواب في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في كركوك .

اكد الائتلاف على ضرورة كشف التحقيق امام الراي العام ومحاسبة من يثبت تورطه ايا كان عنوانه وانتماؤه.

قرر الائتلاف تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة كركوك والوقوف على الحقايق ومعالجة الامور فورا.

اكد الائتلاف على ضرورة اجراء تعديلات ادارية في كركوك بما يحفظ التوازن بين مكوناتها جميعا.