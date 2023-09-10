2023/09/10 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز عقد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم السبت، اجتماعا بشأن قضية كركوك، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وخصوصا في المحافظة، فيما شكل لجنة تحقيقية قيادية لزيارة المحافظة. وقال أمين ائنلاف ادارة الدولة عباس راضي العامري، في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إن “استضاف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في القصر الحكومي وبحضور رئيس الجمهورية […]

ظهرت المقالة إدارة الدولة يؤكد على اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد وخصوصا في كركوك أولاً على ايرث نيوز.