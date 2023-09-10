2023/09/10 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ واصل المنتخب الألماني عروضه المخيبة للآمال، وخسر على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه الياباني بنتيجة ثقيلة قوامها 4-1، اليوم السبت، في مباراة ودية دولية. وتلقى المنتخب الألماني الخسارة الرابعة في 6 مباريات خاضها في عام 2023، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة، ليتسبب ذلك في الكثير من الشكوك حول مصير المدير الفني للمنتخب […]

ظهرت المقالة اليابان تكتسح ألمانيا برباعية في الإطار الودي أولاً على ايرث نيوز.