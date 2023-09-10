2023/09/10 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مجلس بلدية باريس، السبت، إطفاء أضواء برج إيفل الشهير الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت غرينتش)؛ تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مجلس مدينة باريس قوله إن أضواء برج إيفل ستُطفأ الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت جرينتش)، اليوم السبت؛ تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب. وقالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم، […]

ظهرت المقالة برج إيفل يطفئ أضواءه تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب أولاً على ايرث نيوز.