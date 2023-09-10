حزب كوردي إيراني يستغيث بأربيل وبغداد لحماية اللاجئين من هجوم "مرتقب" تشنه طهران

2023/09/10 | 00:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني، اليوم السبت، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان بالتدخل بقوة لمنع اي هجوم عسكري قد تشنه ايران على اللاجئين الكورد الايرانيين على اراضي اقليم كوردستان.

وأفاد قائد عسكري رفيع في الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من يوم السبت، بأن أمام العراق عشرة أيام فقط لنزع سلاح الجماعات الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كوردستان، ملمحاً إلى أنه في حال لم يتم ذلك فإن طهران ستعود مجدداً لاستهداف هذه الجماعات.

وجاء في بيان للحزب ورد لوكالة شفق نيوز، ان ايران هددت مرارا على لسان مسؤوليها السياسيين والعسكريين بمهاجمة مخيمات اللاجئين السياسيين الكورد الساكنين في اقليم كوردستان، لافتا الى ان ايران مستمرة في استعداداتها لاجتياز وخرق الحدود وشن هجمات على اللاجئين.

واشار البيان الى ان ايران قامت خلال العقود الثلاثة الماضية باغتيال مئات اللاجئين والناشطين السياسيين الكوردستانيين الإيرانيين على ارض الاقليم وفجرت القنابل على نشاطات الشباب والأطفال وفي السنوات الأربع الماضية شنت العديد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات على المخيمات الخاصة باللاجئين السياسيين الكوردستانيين الإيرانيين مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين واللاجئين وإصابة اخرين.

واضاف البيان ان ايران تقوم حاليا وبشكل علني بتحديد موعد وزمان موجة جديدة من الهجمات، مطالبا دول العالم والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وخصوصا الحكومة العراقية الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان التي يعيش على اراضيه اللاجئون ان ينتبهوا الى الخطط العسكرية والامنية التي تعد لها ايران.

كما طالب تلك الجهات ببذل اقصى جهودها الدبلوماسية والاجراءات الاخرى المتاحة أمامها لمنع أي نوع من الهجمات الايرانية على اللاجئين الإيرانيين على أراضي الإقليم.

ونفى البيان ما أسماه المزاعم الايرانية التي اتخذها ذريعة لشن اعتداءاتها داخل دول الجوار و"جرائمها المتكررة" ضد اللاجئين السياسيين، مشددا على إصرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني على سياسته الصحيحة والمبدئية التي تتناغم مع جميع القيم والمبادئ الدولية، وفقا للبيان.