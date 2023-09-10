إدارة الدولة يؤكد الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر

2023/09/10 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

السوداني يستضيف اجتماعاً لائتلاف إدارة الدولة لمناقشة الأوضاع في كركوك

▪️خُصص الاجتماع لمناقشة الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة

▪️جرت نقاشات مستفيضة اتسمت بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن وسلامة أرواح المواطنين

▪️أدان الائتلاف الأحداث التي جرت في كركوك، والاضطرابات الأمنية التي هددت السِّلم الأهلي

▪️تمت دعوة جميع الأطراف تغليب المصلحة العليا للمحافظة ومواطنيها وأن يبقى الحوار مفتاحاً لنبذ الخلافات والحفاظ على التعايش السلمي في كركوك

▪️دعا الائتلاف إلى الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك

المجتمعون اتفقوا على ما يأتي:





? تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها.





? دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه.





? التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب.





? إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة.





? الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في كانون الأول المقبل، وإجراؤها في محافظة كركوك أيضاً.





? دعم قرار مجلس النواب المتمثل باستضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق.