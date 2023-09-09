زيارة مرتقبة للسوداني الى نيويورك

2023/09/10 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (9 ايلول 2023)، عن توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى نيويورك يوم 20 ايلول الجاري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم التحدة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني، سيتوجه يوم 20 ايلول الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة".

واضاف ان "وزير الخارجية فؤاد حسين سوف يسبقه بيومين لأجراء بعض الترتيبات".

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، شهر ايلول الجاري، بحسب مصادر عراقية مطلعة.

ويأتي لقاء بايدن والسوداني المرتقب، والذي سيكون الأول من نوعه بينهما، على خلفية تعقيدات الوضع في العراق، إلا أن الملفات والقضايا التي ستتم مناقشتها لم تحدد بعد، لكنها سوف تتمحور حول التطورات في المنطقة خصوصا الأوضاع في العراق وسورية، والعلاقات الثنائية.