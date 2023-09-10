2023/09/10 | 00:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج منتخب العراق، يوم السبت، بلقب البطولة العربية بالكيك بوكسينغ والتي أقيمت فعالياتها في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وشارك في البطولة 170 رياضيا ورياضية مثلوا منتخبات العراق ومصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وسوريا واليمن وفلسطين.

وأحرز المنتخب العراقي المركز الأول، فيما أحرز المنتخب السوري المركز الثاني وحل بالمركز الثالث المنتخب الاردني.

وأشاد أمين عام اللجنة الاولمبية العراقية هيثم عبد الحميد بالتنظيم الرائع للبطولة ومشاركة الرياضيين والرياضيات من مختلف الدول العربية.

وقال عبد الحميد لوكالة شفق نيوز، إن "المنافسة كانت شريفة بين المنتخبات العربية المشاركة"، مبينا أن "العمل كان احترافياً لاتحاد الكيك بوكسينغ، الذي سعى في توسيع قواعد اللعبة في عموم العراق".

وحضر ختام المنافسات، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ باسل الشاعر وأمين عام الاتحاد العربي وصفي الشوابكة وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.