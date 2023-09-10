حرق السفارة السويدية في بغداد.. احالة ضابط على التقاعد ونقل اخر

2023/09/10 | 01:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أظهرت وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم"، صدور قرارات بحق حماية السفارة السويدية في بغداد التي حرقها محتجون في حزيران الماضي، ضمنها احالة ضابط على التقاعد ونقل اخر وتحديد 12 أيلول موعداً لمحاكمة الاخرين.

ادناه الوثائق:

ودفع حرق موميكا لصفحات من نسخة من المصحف في حزيران/يونيو، بمناصرين للتيار الصدري في العراق إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد في 29 حزيران/يونيو. حينها بقي المتظاهرون قرابة الخمسة عشر دقيقة في السفارة قبل أن يخرجوا منها.

وحينها ندد مقتدى الصدر والحكومة العراقية كذلك بشدة بما قام به سلوان موميكا في السويد.

وغالبا ما تجري أعمال مماثلة في السويد وفي دول أوروبية أخرى، بمبادرة من اليمين المتطرف، وتثير مثل هذه الأفعال ردود فعل في العالم الإسلامي وتنديدات دولية.

وأحرقت أول نسخة من المصحف هذا العام في كانون الثاني/يناير، على يد المتشدد السويدي الدانماركي اليميني راسموس بالودان للتنديد بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.