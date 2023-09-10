آرسنال يخطط لربط نجمه بعقد طويل الأمد

2023/09/10 | 08:05 - المصدر: واع

متابعة - واع

قرر نادي آرسنال تحصين أحد أهم لاعبي الفريق بعقد طويل الأمد.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "آرسنال يخطط لاستكمال المحادثات مع القائد النرويجي مارتن أوديجارد، لتوقيع عقد طويل الأمد

وأضاف رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "أوديجارد قد يكون اللاعب التالي الذي يمدد عقده مع آرسنال، بعد ساليبا وجابرييل وبوكايو ساكا وأرون رامسديل وجابرييل مارتينيلي ونيلسون".

وتعاقد آرسنال مع أوديجارد بشكل نهائي، مطلع الموسم الماضي، قادمًا من ريال مدريد، علما بأنه يرتبط بعقد مع آرسنال حتى صيف 2025، وتبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو.