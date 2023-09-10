حريق ضخم يأتي على 700 شجرة و6 بساتين في السليمانية

2023/09/10 | 09:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، باحتراق وتضرر مئات الأشجار، وعدد من البساتين في قضاء "دوكان".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد اندلاع حريق في حدود قضاء "دوكان" بقرية "طوبزاوا"، توجهت مفرزة من موظفي قسم شرطة غابات القضاء على الفور إلى مكان الحريق لإطفائه والسيطرة عليه.

ووفقا للبيان فإنه بسبب وعورة المكان وكثافة غابة "دوكان" وقوة الحريق، وكثرة الدخان الخانق، كانت أعمال إطفاء الحريق صعبة، ولكن بعدها تم التمكن من السيطرة على الحريق خلال مدة استغرقت 6 ساعات بالتعاون بين فرق الإطفاء في دوكان والمواطنين.

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن احتراق 15 دونما من الحشائش والأدغال وتضرر الغابات الطبيعية التي تحتوي على مجموعة متنوعة من أشجار البلوط والتي تصل الى حوالي 500 شجرة، والأشجار المزروعة يدويا من صنف الصنوبر وتضم حوالي 200 شجرة، مع بعض البساتين التي يصل عددها الى 6 بساتين.

وأشار البيان إلى تنظيم ملف تحقيق بالحادث، وإحالته إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والعثور على الجاني.