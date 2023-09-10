الالتزام بالاتفاق السياسي وإجراء تعديلات إدارية في كركوك.. اجتماع ائتلاف إدارة الدولة ينتهي بالاتفاق على 6 نقاط 

2023/09/10 | 09:56 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل انتهى اجتماع ائتلاف إدارة الدولة حول أحداث كركوك، بعد منتصف ليلة الأحد (10 أيلول 2023)، بالاتفاق على ست نقاط ومنها تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة المحافظة وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك وتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق فضلاً عن تأكيد التزام أطراف الائتلاف بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري