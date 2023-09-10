2023/09/10 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأحد، الإطاحة بمطلوب للقضاء بتهم إرهابية في محافظة السليمانية وإثنين آخرين بتجارة المخدرات في الديوانية. وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، أنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تطيح بإرهابي وتاجري مخدرات في السليمانية والديوانية أولاً على ايرث نيوز.