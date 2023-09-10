2023/09/10 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

حذر نواب من تداعيات كارثية لاستمرار أزمة المياه على القطاع الزراعي، فيما أعلنوا عزم الحكومة إرسال وفود تفاوضية للدول المتشاطئة لاستحصال حقوق العراق المائية. وقال عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب ثائر مخيف آل كتاب إن “هناك جهات لم تسمح للعراق بأن يستعيد عافيته في القطاع الزراعي، ولم تفاوض بشكل صحيح في ملف […]

ظهرت المقالة لتلافي تداعيات “كارثية”.. وفود عراقية بصدد زيارة الدول المتشاطئة أولاً على ايرث نيوز.