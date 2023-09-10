2023/09/10 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

تحقيقاً للرصانة العلمية وتماشياً مع التوجه الحكومي لدعم الملف التربوي وإعادة الشهادة العراقية الى مكانتها المتميزة بين الدول ونظراً لكثرة الاستفسارات الواردة الى وزارة التربية تم اعادة نشر القرارات التي صوت عليها اعضاء هيئة الرأي والتي ستطبق بدءاً من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والاعوام اللاحقة وهي :- ● إلغاء الدور الثالث للمراحل الدراسية كافة .● […]

ظهرت المقالة بينها الغاء الدور الثالث.. قرارات “مهمة” بشأن العام الدراسي الجديد أولاً على ايرث نيوز.