“نقلة نوعية في الرصد الجوي”.. استمرار نصب المحطات الأوتوماتيكية في العراق

2023/09/10 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

النقل تواصل نصب المحطات الأوتوماتيكية في جميع أنحاء العراق: نقلة نوعية في مجال الارصاد الجوي……أعلنت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية، نصب 14 محطة أوتوماتيكية في عدد من المحافظات، بما يتوافق مع معايير وتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فيما شرعت بنصب الوجبة الثانية من المحطات في محافظات أخرى، وبالعدد نفسه، مؤكدة سعيها إلى تغطية أجواء […]

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