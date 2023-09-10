قصي هاشم يؤكد تصاعد مستوى لاعبي الأولمبي في التصفيات الآسيوية

2023/09/10 | 11:30 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد نجم المنتخب الوطني السابق والمحلل الكروي قصي هاشم، أن أداء المنتخب الأولمبي يشهد تصاعداً ملحوظاً، عطفاً على ما يقدمه في التصفياتِ القارية المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا 2024 وتصدره للمجموعة السادسة.وقال هاشم لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الأحد إن" المنتخب الأولمبي يشهد تصاعدا واضحاً على صعيد الأداء والنتائج، سيما بعد المستوى الذي قدمه في مباراتيه السابقتين في التصفيات الآسيوية أمام منتخبي ماكاو وتيمور الشرقية وبغلة وافرة من الأهداف ، ما يرجح كفة منتخبنا في مباراته امام الكويت باعتبار أن الفوز أو التعادل يصب بمصلحة الاولمبي إذ سيبقيه في صدارة المجموعة ".وأضاف هاشم، أن" منتخبنا يمتلك جهاز فني متميز ويضم بين صفوفه لاعبين من ذوي الخبرة والامكانات العالية ويتفوق على نظيره الكويتي بالمهارات الفردية والجماعية ولديه القدرة على تحقيق الفارق في أي وقت من المباراة سيما مع وجود الإصرار والاندفاع العالي لتحقيق نتائج طيبة تؤهله بجدارة الى أولمبياد باريس".