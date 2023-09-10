قوة أمنية تعتقل ثلاثة متهمين بالإعتداء على شرطي مرور ببغداد

2023/09/10 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعتقلت قوة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، ثلاثة أشخاص اعتدوا على شرطي مرور بالعاصمة بغداد.

وحسب بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، فأن" مفارز اللواء الخامس في الشرطة الاتحادية القت القبض على 3 متهمين قاموا بالاعتداء بالضرب بالأيدي والشتم على أحد رجال المرور أثناء تأديته للواجب ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعلة ببغداد".

واكمل البيان، انه" تم احالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل.