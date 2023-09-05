طلب نيابي بشأن التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة

2023/09/10 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب، بطلب نيابي الى رئاسة البرلمان بشأن التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام الساق رقم (72) لسنة 2017.

واشارت وثيقة صادرة من مكتب عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى رضا القيصر بتاريخ (9 أيلول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم" الى "طلب الإبقاء على النص السابق بان حق الاعتراض بموجب البند ثالثاً من يكون امام اللجنة الوزارية المشكلة المادة (1) من القانون او نقترح إضافة مادة الى مشروع القانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية في بغداد للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة ".



