وزير النفط يؤكد على ضرورة أن يتوقف العراق عن استيراد الغاز

2023/09/10 | 11:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الأحد، على ضرورة أن تتوقف البلاد عن استيراد مادة الغاز من خلال الاستثمار في مشاريع بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال إنطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض العراق الأول للمشاريع النفطية وجولات التراخيص في مجال النفط والغاز والذي يستمر 3 أيام في العاصمة بغداد.

وقال عبد الغني في كلمته التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزارة النفط تأمل بأن تتمكن من استقطاب الشركات العالمية للاستثمار والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية في إنتاج الغاز من اجل ان يستطيع العراق الاعتماد على نفسه في إنتاج هذه المادة المهمة، وأن يتوقف عن استيرادها.