مدير سلة الشرطة: قرعة الدوري متوازنة واعتدنا على منافسة الكبار

2023/09/10 | 13:40 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مدير فريق كرة السلة في نادي الشرطة، رافد عبد الحسين، أن قرعة الدوري الممتاز كانت متوازنة مبينا أن فريقه اعتاد على المنافسة أمام كبار الأندية.وقال عبد الحسين لوكالة الانباء العراقية (واع): اليوم الأحد إن" قرعة الدوري الممتاز لكرة السلة لموسم 2023 -2024 جاءت متوازنة "، مبينا أن " الشرطة على موعد مع نادي الكرخ في مباريات الدوري الاول من المنافسة المحلية، والكرخ اسم كبير في دوري السلة العراقي ، لكن فريقنا اعتاد على منافسة كبار الأندية للظفر بلقب الدوري ".وأضاف عبد الحسين، أن" لاعبي القيثارة الخضراء على أتم الجاهزية لهذه المواجهة على الرغم من قصر فترة الإعداد للدوري والتي انطلقت منذ 10 أيام ولكن مع تتابع المباريات سيتصاعد مستوى اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة الى ارتفاع مستوى الانسجام بين اللاعبين المحترفين والمحليين ".