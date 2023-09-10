2023/09/10 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم الأحد، تسجيل أكثر من 1600 حالة إصابة بالاسهال والغثيان والجفاف بين الأطفال خلال شهر واحد فقط.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلال شهر آب المنصرم راجع مستشفى الدكتور جمال رشيد التعليمية الخاصة بالأطفال 16808 أطفال مرضى كان من بينهم 1689 طفل مصاب بالاسهال والغثيان والجفاف".

وكان مدير عام صحة السليمانية قد اعلن الاسبوع الماضي ان الصحة تتعامل مع كل حالات الاصابة بالاسهال والغثيان على أنها إصابات بوباء الكوليرا الذي انتشر في السليمانية مؤخراً وفي مناطق أخرى من الاقليم.