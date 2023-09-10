النفط النيابية: اقليم كردستان لم يلتزم بدفع ما بذمته من مستحقات للحكومة المركزية

2023/09/10 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علاء الحيدري اليوم الاحد، الى ان اقليم كردستان لم يلتزم بدفع ما بذمته من مستحقات للحكومة المركزية. وذكر الحيدري لوكالة ايرث نيوز “هنالك اجتماعات بين الحكومة والمحافظات المنتجة للنفط من اجل المضي بتشريع قانون النفط والغاز الذي تعطل لاكثر من دورة نيابية”. وأضاف “تم توجيه كتاب رسمي […]

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