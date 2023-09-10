2023/09/10 | 14:10 - المصدر: العربية

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأحد إن متوسط الإنتاج النفطي لبلاده يبلغ 4.23 مليون برميل يوميا فيما وصل متوسط التصدير النفطي 3.35 مليون برميل يوميا.وقال في تصريح لوسائل إعلام إنه لم يتم بعد الاتفاق مع تركيا بشأن استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي" وفق "رويترز".أكد عبد الغني، أن الحكومة وجهت بتركيز الاستثمارات النفطية بالمناطق الغربية والوسطى، فيما أشار إلى قطع أشواط كبيرة بتعزيز مجالات الاستثمار من خلال جولات التراخيص وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال عبد الغني، في معرض ومؤتمر العراق الدولي الأول للمشاريع النطية وجولات التراخيص، إن "المعارض والمؤتمرات تعمل على ترويج المشاريع الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مالية كبيرة لدعم موازنة الدولة العراقية بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص للصناعة المحلية في مجال النفط والبتروكيمياويات والمصافي وغيرها من المشاريع الضرورية".وأضاف، أن وزارة النفط تعمل مع الشركات العالمية المتخصصة بالمشاركة في هذه الجولات الواعدة والمساعدة في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز وتعظيم انتاجه، وتصدير الفائض