رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية ومواساة إلى العاهل المغربي

2023/09/10 | 15:25 - المصدر: واع

بغداد- واع

بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، اليوم الأحد، رسالة تعزية ومواساة إلى ملك المملكة المغربية محمد السادس بضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن في المغرب.

وقال رشيد في نص الرسالة، التي تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "ببالغ الحزن والأسى تابعنا الزلزال المؤسف الذي ضرب عدداً من المدن المغربية مما أودى بحياة عدد كبير من الأبرياء".

وأضاف، "تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لكم ولأسر الضحايا والمنكوبين، مع دعواتنا للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".