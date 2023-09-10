رئاسة البرلمان تجتمع مع النزاهة لمناقشة التعديلات الضرورية على قانون الهيئة

2023/09/10 | 15:25 - المصدر: واع

بغداد – واع

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة التعديلات الضرورية على قانون هيئة النزاهة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد، اليوم، اجتماع مع رئيس هيئة النزاهة والكادر المتقدم في الهيئة، بحضور لجنة النزاهة النيابية".

واضاف انه "تم بحث آلية عمل هيئة النزاهة، والاطلاع على سير أعمالها وآخر نشاطاتها، وسبل تذليل العقبات التي تسهم في تعزيز دورها الرقابي، والتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والهيئة، بالإضافة إلى عدد من الملفات تناولها الاجتماعُ والتي تحتاج إلى متابعة من قبل الهيئة".

وذكر ان "الاجتماع ناقش أهمية المضي بإجراء تعديلات ضرورية على قانون هيئة النزاهة النافذ، الذي سيصل قريباً إلى مجلس النواب، والذي سيدعم إجراءات مكافحة الفساد ويدعم عمل الهيئة ويفعِّل أدواتها ويزيد من إمكانياتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها".