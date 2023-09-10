أردوغان: نعمل على إنشاء ممر تجاري يربط تركيا والسعودية والإمارات عبر العراق

2023/09/10 | 15:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن بلاده تعمل على إنشاء ممر السكك الحديدية والموانئ يربطها مع السعودية والإمارات عبر العراق.

جاء ذلك في كلمة له خلال القمة الـ 18 لقادة مجموعة العشرين المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال أردوغان: نعمل مع المملكة العربية السعودية، والإمارات، والعراق، على إنشاء ممر تجاري كبير "سكك حديد وموانئ" يربط بلداننا، يأتي من تلك الدول للبصرة ، مرورا بباقي مناطق العراق وصولا إلى تركيا.

وأضاف : نريد أن نخطو خطوات سريعة ومهمة في هذا الملف بالفترة القريبة القادمة.