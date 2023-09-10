تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره التايلندي في نهائي كأس ملك تايلند

2023/09/10 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

أعلن الاتحاد العرقي لكرة القدم، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة نظيره التايلندي في نهائي كأس ملك تايلند.

ويلتقي منتخبنا الوطني بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الأحد نظيره التايلاندي في المباراة النهائية لبطولة "كأس ملك تايلاند" بنسختها التاسعة والأربعين التي يضيفها ملعب الذكرى 700 في مدينة شانغماي، على أن تسبقها مواجهة أخرى في الملعب ذاته بين منتخبي لبنان والهند.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد في تصريح صجفي إن "الفريق أنهى تدريباته لهذا اللقاء المهم بتواجد جميع اللاعبين"، مبينا أن "‏جميع اللاعبين جاهزون للمباراة باستثناء حرمان اللاعب زيدان إقبال".

وأضاف عماد، أن "الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الاسباني خيسوس كاساس ركز على معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة الهند، كما نوه عن إمكانية تدوير اللاعبين ومنح فرصة لعدد منهم ممن لم يشتركوا في المباراة السابقة"، مشيرا إلى أن "المباراة صعبة باعتبارها مع صاحب الأرض والجمهور الذي اعتاد الأجواء، ولكن تبقى البطولة بمثابة اختبار تحضيري لتصفيات الآسيوية المقبلة سيما وإنها تقام مع منتخبات بنفس المستوى".

وسيرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل بينما يرتدي المنتخب التايلندي الطقمَ الأزرق الكامل، ويرتدي حراسُ المرمى لمنتخبنا الوطنيّ اللون الأصفر الكامل، بينما يرتدي حراس تايلاند اللون البنفسجيّ، وسيرتدي الطاقم التحكيميّ الكوري الجنوبي الذي سيقود المباراةَ اللونَ الأحمر.









بغداد اليوم -



