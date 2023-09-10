مبابي يكسب رهانه الصعب في منتخب فرنسا

2023/09/10 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كسب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الرهان الذي وضعه لنفسه في منتخب فرنسا.

وكان ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، منح مبابي شارة قيادة الديوك عقب اعتزال هوجو لوريس ورافائيل فاران، بعد أن كان مهاجم باريس يلعب دور القائد قبل أن يرتدي الشارة بشكل رسمي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، نجح مبابي في تنصيب نفسه كقائد موحد للصفوف بين لاعبي الديوك.

وكشف مصدر مطلع، أن أسلوب مبابي مع اللاعبين لم يتغير، حيث إنه يلقي خطابات حماسية قصيرة أثناء المباريات أو عمليات الإحماء بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، لكنه لم يلق حتى الآن خطابات جماعية مطولة.

وأشارت إلى أن مبابي واصل التركيز على أن يكون قدوة يحتذى بها على أرض الملعب، وبعيدًا عن المباريات، لأنه أدرك بوضوح المسؤولية التي يتحملها بحكم منصبه، لذا خرج يتحدث بشكل استباقي عن القضايا المجتمعية الفرنسية أو المشكلات التي تؤثر على الفريق بأكمله عند الحاجة.

ورغم تفكير أنطوان جريزمان في الاعتزال بعد منح الشارة لمبابي، إلا أن النائب أنطوان جريزمان يعد حليفًا قويًا وإيجابيًا لمهاجم باريس في دوره الجديد، الأمر الذي أثار إعجاب الجهاز الفني للديوك.

ولعب لوكاس هيرنانديز دورا أيضا في نجاح مبابي، لأنه يتمتع باحترام وعلاقة جيدة مع اللاعبين، وينبه الآخرين بشأن الأخطاء عند الحاجة، ويُنظر إليه على أنه قائد بالفطرة.

ويعد أدريان رابيو وكينجسلي كومان من المؤيدين لقيادة مبابي، لكن يتسم الثنائي بالهدوء، بينما لعب مرح عثمان ديمبلي دورا رئيسيا في ضمان عدم سقوط القائد الجديد.

وذكرت "ليكيب" أن منتخب فرنسا عانى تاريخيا من صراعات الغرور، لذا فإن قيادة مبابي القوية، يمكن أن تكون عاملا في مواصلة النجاح لعصر وضع فيه المدرب ديشامب الانسجام فوق كل شيء آخر داخل الفريق.

المصدر: "موقع كورة"