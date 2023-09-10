"بغداد اليوم" تنشر تفاصيل جديدة عن اغتيال شقيق اللاعب علاء مهاوي

2023/09/10 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

حصلت "بغداد اليوم" على تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال شقيق لاعب المنتخب الوطني علاء مهاوي.

وقال مصدر امني لـ"بغداد اليوم"، إن " حادث اغتيال ( احمد علي حمود العلياوي)، شقيق لاعب المنتخب الوطني علاء مهاوي وقع، اليوم الاحد (10 أيلول 2023) في منطقة بوب الشام طريق حسينية الراشدية".

واضاف أنه " تم اطلاق النار على الشخص الموما اليه اثناء ترجله من عجلته نوع (جيب شيروكي) من قبل اشخاص مجهولين"، مبينا انه "لم تعرف الاسباب حتى اللحظة، وتم نقل المصاب من قبل رجل وامرأه مجهولين الاسماء الى مستشفى حمادي شهاب".

واشار الى انه "تم تدوين افادة المصاب من قبل مركز شرطة بوب الشام ومن ثم تم نقل المصاب الى مستشفى الكندي لتدهور حالته الصحية، حيث فارق الحياة هناك".

وبين انه "سيتم تدقيق الكامرات التابعة الى محافظة بغداد على الطريق المذكور لمعرفة ملابسات الحادث والجهات التي تقف خلف عملية الاغتيال".

وفي وقت سابق من اليوم، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي انباء مقتل شقيق اللاعب علاء مهاوي، في ظروف غامضة.