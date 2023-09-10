مفوضية الانتخابات تؤكد للسوداني جهوزيتها لإجراء الاقتراع بموعده المحدد

2023/09/10 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، جاهزيتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، المقررة يوم 18 كانون الأول 2023.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، لرئيس مجلس المفوضين في المفوضية، ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين، واطلاعه على الاستعدادات الجارية الخاصة بالانتخابات، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية، والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، وبذل قصارى الجهود لنجاح هذه الممارسة الديمقراطية، ومن أجل أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

من جهته أشار رئيس مجلس المفوضين، إلى "تصاعد وتيرة العمل من قبل مفوضية الانتخابات، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك".

وأكد رئيس الدائرة الانتخابية، إنجاز أكثر من 90 بالمئة من الجدول الزمني العملياتي، ما يعني جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد".