2023/09/10 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاحد (10 ايلول 2023)، إمكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظة كركوك خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين، واطلع خلال اللقاء، على الاستعدادات الجارية الخاصة بإقامة انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في كانون الأول المقبل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "دعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية، والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، وبذل قصارى الجهود لنجاح هذه الممارسة الديمقراطية، ومن أجل أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

من جهته، ووفقاً للبيان، أشار رئيس مجلس المفوضين إلى "تصاعد وتيرة العمل من قبل مفوضية الانتخابات، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك، فيما أكد رئيس الدائرة الانتخابية انجاز أكثر من 90 بالمئة من الجدول الزمني العملياتي، ما يعني جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد".

ويم امس السبت، عقد ائتلاف ادارة الدولة اجتماع خصص لمناقشة الاحداث في كركوك، واكدوا على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في كانون الأول المقبل، في محافظة كركوك.

فيما عبرت النائب عن الاتحاد الوطني في الدورة السابقة عن محافظة كركوك الماس فاضل، في حديث لـ"بغداد اليوم"، عن مخاوفها من اتخاذ احداث كركوك ذريعة لتأجيل انتخاباتها، قائلةً: إن "انتخابات مجالس المحافظات في كانون الاول هي لكل المحافظات وليس هناك اي استثناءات، لكننا نتخوف من أن تكون الاحدات الأخيرة في كركوك ذريعة لتأجيل انتخاباتها وهذا الامر مرفوض من قبلنا".

وشددت على "رفض اي مساومات سياسية سواء داخليا او اقليميا او دوليا حول كركوك التي نعتبرها مدينة للتآخي، والاشكاليات يمكن حلها عبر الحوار"، مؤكدة بأن "تحويل المدينة الى ثكنة عسكرية وسط استقطابات سياسية تؤثر على حياة الناس وهي قضية لاتخدم الجميع".

واشارت الى ان "احدى مشاكل كركوك هي عدم اجراء الانتخابات، واستحداث ادارة جديدة تسهم في تحقيق تطلعات الاهالي"، لافتة الى ان "الانتخابات النيابية التي جرت في المدينة عام 2021 لم تغير شيئًا، لذا لا بد من اجراء الانتخابات".