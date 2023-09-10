2023/09/10 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، أن الأموال المخصصة للمحافظات غير كافية لإنعاش قطاع الصحة.

وقال عضو اللجنة باسم الغرابي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الأموال المخصصة للمحافظات غير كافية لإنعاش قطاع الصحة"، مبينا، أن "تطوير هذا القطاع المهم يحتاج الى أموال كافية من أجل شراء الأجهزة الطبية المتطورة إضافة الى تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في عموم المحافظات".

وبين الغرابي أن "العراق ما زال بحاجة الى بناء مستشفيات تخصصية متطورة، وهناك الكثير من المشاريع الصحية ما زالت قيد التنفيذ منذ سنين طويلة، ونحن نتابع هذا الملف بشكل دائم مع وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة والجهات المنفذة لتلك المشاريع".

وكان موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم وجودة الرعاية الصحية، قد صنف العراق في آذار الماضي، بالمرتبة الثالثة كأسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية الأولية بالعالم، وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 أن "العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل على 43.46 نقطة فقط متقدما على فنزويلا وبنغلاديش".

ويرى مختصون، أن تطوير القطاع الصحي يتطلب تطوير البنية التحتية، وأن إدارة المشاريع الصحية والطبية بصورة صحيحة يعد أكثر أهمية من افتتاحها، مع ضرورة الفصل بين عمل القطاع الصحي العام والخاص.

ويشهد العراق منذ أكثر من 3 عقود تراجعا واضحا في القطاع الصحي بسبب الحروب العديدة التي خاضتها البلاد والحصار الاقتصادي الدولي بين عامي 1991 و2003، ثم الغزو الأمريكي والتدهور الأمني الذي تبعه في مختلف المحافظات.