القضاء الإيراني يفرج عن الصحافية نازيلا معروفيان بكفالة مالية

2023/09/10 | 17:30 - المصدر: العربي الجديد

أفرج القضاء الإيراني، اليوم الأحد، عن الصحافية نازيلا معروفيان بكفالة مالية بعد أيام من إعادة اعتقالها وإضرابها عن الطعام في السجن.

وأعلنت معروفيان، في تغريدة على منصة "إكس"، الإفراج عنها، مقدمة الشكر للإيرانيين الذين دعموها. وكتبت: "حرمت من وضع صورتي (من دون الحجاب هنا) بعد الإفراج... فضلت عدم نشر صورة لا تشبه نازيلا".

وفي 30 أغسطس/ آب، اعتُقلت معروفيان في طهران للمرة الرابعة، وفق منظمات حقوقية إيرانية في الخارج.

وفي رسالة صوتية نشرتها وسائل إعلامية ومنظمات حقوقية خارج إيران، قالت معروفيان: "تعرضتُ لاعتداء جنسي في وضع كنت فيه في أسوأ حالاتي".

وأضافت في الرسالة التي سجّلتها من سجن إيوين أنّها بدأت إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على وضعها وأوضاع سائر النساء اللواتي يتعرّضن للعنف في مراكز الشرطة والسجون. إلا أن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية نفى صحة تصريحات معروفيان بشأن تعرضها لاعتداء جنسي والضرب في السجن، واصفاً إياها بأنها "مجرد مزاعم".

وأضاف المركز أن معروفيان ومحاميها "لم يقدما أي شكوى بهذا الشأن، وخلال تواجدها في السجن لم يرفع أي تقرير بشأن تعرضها للعنف والاعتداء الجنسي لمسؤولي السجن".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، أن حكماً بالسجن لعام ودفع غرامة مالية قدرها 300 دولار قد صدر ضد معروفيان بتهمة "الدعاية ضد نظام الحكم والتجمع والتواطؤ".

وتنحدر معروفيان من مدينة سقز في محافظة كردستان الإيرانية، وهي مسقط رأس مهسا أميني.