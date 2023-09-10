غزارة الامطار تؤجل مباراة المنتخب الوطني امام تايلند

2023/09/10 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اليوم الاحد (10 ايلول 2023)، تأجيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره التايلاندي لمدة 15 دقيقة جراء سوء الاحوال الجوية.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تأجيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره التايلاندي لمدة (15) دقيقة جراء سوء الاحوال الجوية وغزارة الامطار المتساقطة على ملعب الذكرى 700 بمدينة شانغماي".

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الأحد نظيره التايلاندي في المباراة النهائية لبطولة "كأس ملك تايلاند" بنسختها التاسعة والأربعين التي يضيفها ملعب الذكرى 700 في مدينة شانغماي، على أن تسبقها مواجهة أخرى في الملعب ذاته بين منتخبي لبنان والهند.

وسيرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل بينما يرتدي المنتخب التايلندي الطقمَ الأزرق الكامل، ويرتدي حراسُ المرمى لمنتخبنا الوطنيّ اللون الأصفر الكامل، بينما يرتدي حراس تايلاند اللون البنفسجيّ، وسيرتدي الطاقم التحكيميّ الكوري الجنوبي الذي سيقود المباراةَ اللونَ الأحمر.



