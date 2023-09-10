نتائج استطلاع حكومي: 38% من العراقيين يثقون بحكومة السوداني

2023/09/10 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اظهرت نتائج استطلاع قامت به هيئة المستشارين التابعة الى رئاسة الوزراء، اليوم الاحد (10 ايلول 2023)، ثقة (38%) فقط من الشعب العراقي بالحكومة الحالية، فيما يثق (40%) بها الى (حد ما) و(22%) لا يثقون بها مطلقاً.

وجاءت نتائج الاستطلاع التي نشرتها الهيئة، وتلقت "بغداد اليوم" نسخة منها، ان "(38) بالمئة من العراقيين يثقون تماما بالاداء السياسي والخدمي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أجاب (40) بالمئة انهم يثقون بأدائه "الى حد ما " ،مقابل (22) بالمئة أجابوا بـ"لا اثق."

وقالت الهيئة، ان "الاستطلاع الذي اُعتمد، تم وفق الضوابط العلمية، أسلوب العينة العشوائية الذي بلغ عددها حوالي (9) الاف شخص من كافة الفئات العمرية والاجتماعية والوظيفية موزعين بين محافظات العراق كافة بما فيها محافظات اقليم كردستان".

وتابعت أنه "قد وجه اليهم سؤال واحد حول (مدى ثقتهم بالاداء الحكومي والخدمي لرئيس الوزراء)، وكانت خيارات الاجابة هي، (أثق تماما)، (أثق الى حد ما)، (لا اثق)، وجاءت محافظة القادسية في الدرجة الاولى إذ بلغت (18) بالمئة من المصوتين توزعت غالبية اجاباتهم بين "أثق تماما" و"أثق الى حد ما"، تليها محافظة بغداد بنسبة مشاركة من بلغت (16) بالمئة، وحلت محافظة السليمانية في المرتبة الاخيرة بنسبة مشاركة بلغت (1) بالمئة.

وكشفت النتائج "ضعفا باهتمام النساء في موضوع الاستطلاع إذ بلغت نسبة المشاركات (16) بالمئة فقط للنساء، مقابل (84) بالمئة من الرجال".

كما بينت نتائج الاستطلاع أن "نسبة الباحثين عن عمل هي الاعلى بين المصوتين اذ بلغت (36) بالمئة، توزعت إجابات غالبيتهم بين "أثق تماما" و"أثق الى حد ما"، فيما كانت النسبة الاقل هي لمن اجابتهم بـ"لا أثق."

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