2023/09/10 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الاحد (10 ايلول 2023)، أن العراق ينفرد على المستوى الاقليمي بما اسماه "المرور الآمن"، متحدثًا عن نتائج ايجابية امتدحتها الاردن تتعلق بالاداء الامني العراقي تجاه مرور الشاحنات.

وقال الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إن "موقع العراق الاستراتيجي يعطي مرونة عالية في تحول بوصلة الآف الشاحنات للمرور عبر اراضيه ترانزيت من دول الجوار الى اخرى خاصة مع الاوضاع الامنية المستقرة وآليات مسك الطرق الرئيسية".

واضاف، أن "وزارة الداخلية وتشكيلاتها نجحت في توفير المرور الآمن من خلال رقابة مشددة على قوافل الترانزيت لمنع تهريب الممنوعات بالتنسيق مع الدول المصدرة والمستوردة وتبادل المعلومات ما ادى الى تفكيك شبكات مهمة في الاشهر الاخيرة".

وتابع الحسيني أنه "في زيارتنا الاخيرة للاردن قدمت الاخيرة شكرها لما تقوم به الاجهزة الامنية العراقية في ملف احباط تهريب الممنوعات وتفكيك شبكات بعضها دولي"، مؤكداً أن "انفراد العراق بالمرور الآمن يعطي ثقة اكبر في مرور المزيد من القوافل التجارية بالاضافة الى تضييق الخناق على شبكات التهريب الدولية والاقليمية ومنع ان تتحول طرقه الى مسارات لافعال غير قانونية".

وفي آيار الماضي، أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، حسم جميع أعمال الهيئة لتفعيل نظام الترانزيت، فيما أشار إلى استئناف دخول وخروج الشاحنات الأجنبية من مختلف المنافذ الحدودية.

وقال الوائلي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حسمت هيئة المنافذ الحدودية أعمالها في ما يخص تفعيل نظام النقل العابر للحدود (الترانزيت)"، مؤكداً "استئناف العمل ودخول وخروج العديد من الشاحنات الأجنبية من مختلف المنافذ الحدودية".

وأوضح، أن "هذه الإجراءات كانت تحت إشراف حكومي مباشر، من أجل تفعيل موقع العراق الجغرافي وبيان أهميته في انتقال البضائع عبر أراضيه إلى دول الجوار والعالم"، منوهاً بأنها "رسالة إيجابية عن مدى توفر الاستقرار الأمني، فضلاً عن تحقيق الإيرادات وتعظيمها".

وأضاف، أن "هيئة المنافذ الحدودية تعمل وفق خطة مرسومة ومدروسة تتناغم وتسير على خطى المنهاج الحكومي"، مشيرا إلى، أن "هناك العديد من الإجراءات في مختلف المجالات، سيتم اتخاذها بما يؤدي إلى الارتقاء بواقع العمل نحو الأفضل".

ولفت إلى، أن "الرسوم التي تستحصل مقابل خدمة (الترانزيت) هي 35 دولاراً"، مؤكداً أن "الإجراءات تسير بانسيابية عالية، وبدون أي تعقيدات".