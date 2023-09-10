2023/09/10 | 19:00 - المصدر: العربي الجديد

أكّد مسؤولون إسرائيليون أن وفداً رسمياً إسرائيلياً وصل، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر "لجنة التراث العالمي" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

ونقل المعلق السياسي لموقع "وللاه"، باراك رافيد، عن المسؤولين قولهم إن الوفد الإسرائيلي يضم ممثلين عن وزارة الخارجية وسلطة الآثار في تل أبيب.

وفي تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" لفت رافيد إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها وفد إسرائيلي السعودية بشكل رسمي وعلني.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد ذكرت الاثنين الماضي أن المملكة العربية السعودية، رفضت منح تأشيرة دخول إلى أراضيها لكلّ من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير التربية والتعليم يوآف كيش، للمشاركة في مؤتمر "يونسكو".

وذكرت القناة أن "إسرائيل بذلت جهوداً كبيرة حتى تمكّنت من تحصيل دعوة للوزيرين المذكورين للمشاركة في لقاء لجنة التراث العالمي، لكن السعوديين وضعوا العراقيل، ولم يصدروا تأشيرتي الدخول".

ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين كبار في إسرائيل لم تسمّهم، قولهم إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تراجعت أيضاً بناءً على طلب الأميركيين، بحيث "لن يشارك الوزيران الإسرائيليان، وسيقتصر الأمر على مسؤولين من المستوى المهني".

وأضافت القناة أن "الأميركيين أبلغوا مسؤولين كباراً في إسرائيل، أنه بسبب التقدّم في الاتصالات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية (بشأن التطبيع)، فإن المطالبة بدخول الوزراء الإسرائيليين إلى أراضي المملكة تضعها في وضع معقّد، وبالتالي تم الاتفاق على أنّه بدلاً من عدم سماح السعوديين بدخول الوزراء، ستعلن إسرائيل أنها تسحب مشاركتها".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تجري اتصالات بين الرياض وتل أبيب بهدف التوافق على مسار يفضي إلى التطبيع بين الجانبين.

وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد قد رفض عرضاً أميركياً للانضمام إلى حكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال اتفقت السعودية وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.