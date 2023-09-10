النزاهة تكشف اختلاس أكثر من نصف مليار دينار في زراعة الديوانية

2023/09/10 | 19:25 - المصدر: واع

بغداد- واعكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، اختلاس أكثر من نصف مليار دينار من مديريَّة الزراعة في محافظة الديوانيَّة، مؤكدة ضبط المتهمة بعمليَّة الاختلاس.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مكتب تحقيق الهيئة ألف فريقاً؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات تتعلق بوجود حالة اختلاس لمبالغ ماليَّة في مديريَّة زراعة الديوانيَّة".وأردفت الدائرة أن "الفريق بادر إلى الانتقال بصحبة الفريق الميداني لمديريَّة زراعة الديوانيَّة، وبعد إجراء عمليَّات التحري والتدقيق الاولي التي اضطلع بها الفريق، كشف عن وجود اختلاس مبلغ مالي قدره (544) مليون دينار، وسرقة "الدبالك" الخاصة بها البالغ عددها تسعة "دبالك" - فئة (37) محاسبة"، مؤكدة "ضبط أمين الصندوق في المديريَّة بتهمة الاختلاس".ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي في العمليَّة المنفذة؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمة والمبرزات على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمة".