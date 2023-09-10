2023/09/10 | 20:15 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق منتخبنا الوطني لقب بطولة ملك تايلند الـ(49) عقب تغلبه على نظيره التايلندي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية (5-4) بعد انتهاء المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "الفريق العراقي تقدم بالهدف الأول بواسطة اللاعب أيمن حسين في الدقيقة (6) من الشوط الأول عبر تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس التايلندي".وأضاف أن "الفريق التايلندي أدرك هدف التعادل في الدقيقة (37) من كرة عرضية سددها اللاعب (لوك سا نيكولاس كينجاثتاكيد) بضربة رأس قوية على يمين الحارس فهد طالب".وأوضح أن "اللاعب أمجد عطوان سجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة (65) من المباراة عبر تمريرة عرضية متقنة من اللاعب ابراهيم بايش سددها عطوان مباشرة إلى المرمى التايلندي".وبين أن "الحارس فهد طالب تمكن من رد ركلة جزاء للفريق التايلندي في الدقيقة (80) من المباراة إلا أن الفريق التايلندي أدرك التعادل في الدقيقة (82) من المباراة بواسطة اللاعب (بودين فالا) بضربة رأس ".