العراق وإيطاليا يبحثان استكمال مسودة الاتفاقيات القانونية والعدلية وتسليم المحكومين

2023/09/10 | 20:25 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى بغداد ماوريتسيو كريكانتي استكمال مسودة الاتفاقيات القانونية والعدلية وتسليم المحكومين بين البلدين.وقالت وزارة العدل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العدل خالد شواني، استقبل في مكتبه الرسمي السفير الإيطالي لدى بغداد ماوريتسيو كريكانتي، والوفد المرافق له".وأضاف أن "الجانبين بحثا استكمال إعداد مسودة الاتفاقيات القانونية والعدلية وتسليم المحكومين بين جمهورية العراق وإيطاليا".وأكد شواني بحسب البيان، عزم الحكومة العراقية على "تسوية الملفات القانونية والدعاوى الخارجية في إيطاليا وفقاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ولمصلحة البلدين".من جانبه ثمن السفير الإيطالي "الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة العدل في إعداد مسودة الاتفاقيات القانونية بين الجانبين"، مؤكداً "رغبة بلاده في التعاون مع الحكومة العراقية في شتى المجالات".