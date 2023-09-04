2023/09/10 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أقام التيار الصدري، مساء اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، مهرجانه المركزي لـ(شهداء ثورة عاشوراء) في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

وحضر المهرجان قيادات من الخط الأول في التيار.

وهذه المناسبة هي ذكرى اقتحام البرلمان العراقي أو كما أَطلق عليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"ثـورة مُحرم الحرام" أو "ثورة عاشوراء" وهي احتجاجاتٌ اندلعت يوم 27 تموز/يوليو 2022 في العراق من قبل التيار الصدري، وبدأت بعد اختيار الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء.

وعلى إثر ذلك اقتحمَ متظاهرون بدعوى من الصدر مبنى مجلس النواب لعرقلة جلسات البرلمان وعدم اختيار السوداني.

وتصاعدت حدّة التوترات في أواخرِ آب/أغسطس وتحوَّلت لاشتباكاتٍ بعضها مسلّح ما خلَّف 30 قتيلًا على الأقل ونحو 700 جريح، وفقاً لمصادر أمني.

وانتهى الاقتحام حينما طالبَ الصدر صباح الثلاثين من آب/أغسطس في خطابٍ متلفزٍ أنصاره بالانسحاب الفوري من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم.











