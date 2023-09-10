مروحيات تركية تقصف "مواقع عمالية" قرب عمادية دهوك وسط مناوشات مسلحة

2023/09/10 | 22:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / جدد الجيش التركي، قصفه مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني، مساء الأحد، أعقبه اشتباكات مسلحة في قضاء العمادية ضمن دهوك بإقليم كوردستان.

وأبلغ شهود عيان، في قرية سكري التابعة لقضاء العمادية، وكالة شفق نيوز، أن "مروحيات تركية قصفت الليلة محيط قرية سكيري و مناطق في سلسلة جبل متين المطل على العمادية، مستهدفة مواقع تابعة لحزب العمال".

وقال أحد الشهود، إن "القصف كان قريباً من القرية، مما أدى إلى هلع أهالي القرية"، لافتاً إلى أن "الطائرات ما تزال تحوم حول المنطقة".

وذكر شاهد آخر، للوكالة، أن "اشتباكات اندلعت بين حزب العمال والجيش التركي، بعد الهجوم الجوي"، دون الإدلاء بتفاصيل أكثر عن طبيعة الأسلحة المستخدمة في الاشتباك.