تكليف قائد جديد للعمليات الخاصة في "المحافظات الشمالية" بالعراق

2023/09/10 | 22:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت السلطات العراقية قراراً بتكليف اللواء الركن هادي سرهيد الكناني قائداً لقيادة العمليات الخاصة الثانية جهاز مكافحة الإرهاب، خلفاً للواء الركن حيدر العبيدي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن هذه القيادة يقطع تحت قاطع مسؤوليتها المحافظات الشمالية، صلاح الدين، كركوك ونينوى.

وتعتبر قوات مكافحة الإرهاب، قوات نخبة في الجيش العراقي، حيث دربتها وسلحتها القوات الأمريكية، وكانت بمثابة رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم "داعش" على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).