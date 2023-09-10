2023/09/10 | 22:20 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاحد، أن العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوق، مشيراً إلى أنه يشهد انفتاحاً إقليمياً ودولياً.وقال مكتب السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم استقبل وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية برئاسة النائب إبراهيم بن محمد القناص رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية في المجلس وبحضور السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري".وأضاف أنه "تم تبادل معهم وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في المنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق والمملكة".وأشاد السيد الحكيم "‏بحالة التواصل بين البلدين على المستويات الحكومية والتشريعية"، مشيراً إلى أن "زيارة الوفود هي رسالة إيجابية لمرحلة التعاون بين البلدين".وأكد أن "العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوق على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك يعيش حالة انفتاح إقليمي وعربي ودولي غير مسبوقين"، مشدداً "على تعظيم المشتركات مع المملكة بما يخدم مصالح الجميع".