2023/09/10 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوفاة الإعلامي المعروف بـ”عمو ناصر” بعد معاناة مع المرض في محافظة البصرة. وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن ” الشخصية الشعبية الإعلامي (عمو ناصر) توفي داخل منزله الذي يعيش فيه وحده ضمن قضاء الزبير بعد معاناة مع امراض مزمنة”.وأضاف “تم العثور عليه متوفيا داخل منزله بعد تلقي القوات الامنية أخبارا […]

ظهرت المقالة وفاة الإعلامي المعروف بـ”عمو ناصر” بعد معاناة مع المرض في البصرة أولاً على ايرث نيوز.