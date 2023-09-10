2023/09/10 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توفيت الشخصية الشعبية والإعلامية المعروفة بـ "عمو ناصر"، مساء اليوم الأحد (10 أيلول 2023) في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وأفاد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان "بلاغاً وصل الى شرطة الزبير على جثة رجل قضى داخل منزله في منطقة العرب بالقضاء، ليتبين بعدها انها تعود للاعلامي الراحل عن عمر 75 عاماً".

وأشار المصدر الى، ان "(عمو ناصر) الذي كان مقدماً في برنامج تلفزيوني سابق في (فضائية الفيحاء)، كان يمر بمعاناة شديدة من أمراض مزمنة ويعيش وحيدا في منزله".